I primi passi di ’In centro al Foro’: "Entro Natale un ristorante di grido"

Cento persone all’ora di pranzo di sabato mattina al Foro Annonario, un’ottantina solo a Burro e Salvia, rosticceria ristorante. Stefano Gavelli, direttore Sviluppo di Cia Conad, è presidente della società Foro Gest, unico componente Cia Conad, che ha la concessione dell’edificio dal Comune fino al 2049.

Presidente Gavelli, con l’inaugurazione del 28 settembre è iniziato l’ennesimo nuovo corso della struttura sorta nel 2014. Che cosa lo caratterizza?

"Il piano per il rilancio con investimenti di cinquecentomila euro per una riqualificazione funzionale".

Che ha riguardato?

"Impianti, arredi, decoro, accessi, illuminazione e servizi igienici".

È stato scelto un nuovo nome.

"Coinvolgendo anche la città. Ha prevalso ’In centro al foro’".

Associazione Foro Popolare, impegnata per valorizzare lo spazio come luogo di incontro, si è dissociata.

"C’era stata vicino quando Cia Conad è divenuta gestore unico. Sul nome non ci siamo trovati d’accordo. Ci è dispiaciuto un fatto".

Quale?

"Non ha condiviso con noi le critiche".

Spazi commerciali. Chi entra e chi esce?

"Arriverà un ristorante cittadino di grande richiamo, che trasferirà la sua sede al posto di Agrintesa, che uscirà a fine mese, scelta concordata da tempo".

Come mai se ne va?

"L’ortofrutta viene fornita da noi e quindi non c’è sufficiente bacino per sostenere entrambe le attività".

Quando apre il ristorante?

"Prima di Natale, crediamo".

Quali spazi rimangono disponibili da affittare?

"La porzione di cento metri di fronte al ristorante ’Burro e Salvia’ che stiamo trattando con un operatore interessato alla ristorazione".

’In Centro al Foro’ si animerà anche di sera?

"Le attività di ristorazione ci hanno fatto presente che intendono stare aperte anche di sera fino a mezzanotte l’una, come i locali di piazza del Popolo e piazzetta Amendola.

Perché avete programmato eventi sino a fine 2026?.

"Per realizzare un giusto equilibrio tra attività di commercio, ritrazione e socialità".

Famiglie contrariate per la rimozione dei giochi per bimbi?

"Non erano adatti al nuovo tipo di contesto, stiamo ragionando sul da farsi".

Vero che chiude il bar?

"Nel nuovo ristorante negli spazi di Agrintesa sarà integrato il bar. Nel locale di quello attuale c’è un interessato alla attività di servizi alla persona".

La banca è stata la prima ad uscire, l’estate scorsa.

"Percorso già definito di chiusura delle filiali meno redditizie".

Chi andrà al suo posto?

"Un operatore che utilizzerà lo spazio per eventi e formazione"".

Che cosa è diventato il Foro?

"Un quartiere di città dove commercio, ristoranti ed eventi creano relazioni".