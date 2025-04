I primi sei mesi della Regione

Il Circolo del Pd di Longiano organizza domani sera alle 20.45 un’assemblea pubblica presso il Circolo Arci di Balignano in via Massa 264, per fare il punto insieme ai cittadini sui primi mesi di mandato della Regione Emilia-Romagna e per approfondire i contenuti della nuova Legge di Bilancio regionale. Saranno presenti la consigliera regionale Francesca Lucchi, il segretario della federazione Nicola Dellapasqua, la segretaria del circolo Pd di Longiano Valentina Maestri e il sindaco di Longiano Mauro Graziano. Durante la serata verranno illustrati gli indirizzi principali dell’azione regionale, con un’attenzione particolare sull’area della Valle del Rubicone.