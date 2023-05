I problemi e le prospettive della sanità

"Come sta la Sanità? Problematiche e prospettive nel nostro territorio" è il tema del convegno promosso dall’Associazione Zaccagnini stasera alle 20.45 al Palazzo del Ridotto con esperti di Ausl Romagna, Regione Emilia-Romagna e Comune di Cesena. Il convegno pensato e voluto dai soci della Zaccagnini, vedrà come relatori Enzo Lattuca (vicepresidente della Conferenza sociosanitaria della Romagna), Mattia Altini (direttore dell’assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna) e Francesco Sintoni (direttore dei distretti sociosanitari di Forlì, Cesena, Valle Savio e Rubicone). Modererà Damiano Zoffoli, presidente dell’Associazione Zaccagnini di Cesena.

"Durante la pandemia, si ripeteva a gran voce ‘la sanità prima di tutto’ – commenta Zoffoli –, ma la verità ad oggi, è che ci troviamo di fronte a un bivio: o si cambia sul serio o, il sistema sanitario nazionale come lo abbiamo conosciuto, pubblico e universalistico, sarà definitivamente compromesso". Solo in Romagna, c’è un buco di quasi 90 milioni di euro in spese sostenute per affrontare l’emergenza Covid e l’aumento dei costi dell’energia. Somme che dovrebbero essere rimborsate dallo Stato ma a cui, ad oggi, la Regione ha dovuto far fronte con risorse proprie.