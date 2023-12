I progetti del Rotary Club Cesenatico Mare: "Sarà un 2024 ricco di iniziative benefiche"

I rotariani in riviera hanno organizzato una cena di gala, per consolidare il service a favore di una casa famiglia e mettere in calendario un ricco calendario di iniziative per il 2024. L’appuntamento è per domani sera nel salone del ristorante ’Sloppy Joe’s’ sul porto canale, per il tradizionale evento organizzato dal Rotary Club Cesenatico Mare. L’iniziativa per questa circostanza è aperta al pubblico, quindi tutti possono partecipare e cenare con piatti a base di specialità marinare al prezzo di 60 euro e portare un presente che sarà messo in palio alla lotteria di beneficenza.

La presidentessa Lalla Bertolozzi comunicherà le principali attività svolte nei primi sei mesi del suo mandato. Assieme all’associazione di volontariato ’I bambini al primo posto’, sono state seguite iniziative per i minori bisognosi e per garantire le manutenzioni e i corsi per l’utilizzo dei defibrillatori sul territorio. I rotariani cesenaticensi si sono fatti promotori, assieme al Circolo Vela Cesenatico e la Lifc (Lega Italiana Fibrosi Cistica), dell’iniziativa ’Una Vela per respirare liberi’, per consentire ai bambini e ai ragazzi affetti da questa malattia genetica, di partecipare gratuitamente a corsi di vela molto salutari ed utili per espellere meglio il muco in eccesso prodotto dai polmoni.

Fra gli altri progetti spiccano gli aiuti portati a otto aziende agricole di Sala (nella foto a sinistra) danneggiate dall’alluvione dello scorso 16 maggio, mentre fra le novità c’è l’Interclub Internazionale con i Rotary Club delle città albanesi di Lezhe e Shkoder. È la prima volta che si stringe un patto di questo genere ed il fine è due volte nobile, in quanto con un progetto di service, saranno sostenute la Casa Famiglia Rozalba di Lezhe, dove sono accudite bambine e bambini. Il ricavato della serata sarà destinato a questo progetto. Anche chi non è socio Rotary può partecipare: sarà l’occasione per gustare una bella cena di pesce in compagnia e fare del bene al prossimo.

Giacomo Mascellani