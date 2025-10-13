I ’Pulcini’ del Cesena calcio degli anni ’50 ancora insieme

Originalissima rimpatriata tra sportivi, sabato scorso a Cesena. A ritrovarsi tanti di quei ragazzi, o forse meglio bambini, che giocavano nei “Pulcini” del Cesena Calcio, (ora si dice “primi calci”) a cavallo tra la fine degli anni ’50 e '60. Ben venti coloro che hanno risposto presente, tutti, chi più che meno, oltre i 70 anni, che non hanno perso la voglia di ritrovarsi e ricordare allegramente gli spensierati anni dell’infanzia.

Si allenavano all’Antistadio, dove ora parcheggiano i pullman delle squadre che giocano al Manuzzi e vivevano il loro momento di gloria, quando giocavano la partitella di domenica pomeriggio, prima della gara della prima squadra (abitudine che si potrebbe riprendere). Erano allenati dall’indimenticabile e compianto Emilio Bonci e dal mitico “Pec”, che, ferito ad una gamba in tempo di guerra, guidava spesso gli allenamenti in sella al suo prezioso Motom, obbligando i suoi ragazzi a fare sempre il “saltino”, dopo aver calciato, per ritrovare il giusto equilibrio.

Questi i presenti nella foto, da in alto a sinistra: Pagliacci, Baruzzi, Vitali, Barducci, Zanchini, Comandini, Orlandi, Campana, Maraldi, Perticari, Bagnoli e Paolini. Seduti: Di Fabio, Rossi, Delvecchio, Alessandri, Casalboni, Valentini, Romagnoli e Macori.