Cronaca
I quartieri vanno in pista. Oggi si assegna il titolo
4 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
L’impianto di atletica alle 19.30 ospiterà la fase finale dell’evento che nel corso dell’estate ha coinvolto 136 partecipanti di tutte le età .

Sono 136 gli atleti che oggi varcheranno i cancelli della pista di atletica leggera dell’Ippodromo nell’ambito della competizione ‘Quartieri in pista’, ideata e promossa dal Comune di Cesena, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Coni Emilia-Romagna, con il coordinamento dell’Atletica Endas Cesena per mettere al centro lo sport e i dodici quartieri cittadini (Al Mare, Borello, Centro urbano, Cervese Nord, Cervese Sud, Cesuola, Dismano, Fiorenzuola, Oltresavio, Ravennate, Rubicone e Valle Savio). Si tratta di donne e uomini di tutte le età, dai 6 anni in su, e in alcuni casi di intere famiglie che si metteranno alla prova nel torneo di fine estate.

L’impianto, recentemente riqualificato dal Comune di Cesena, aprirà i cancelli accogliendo i partecipanti a partire dalle 19, quando avrà inizio il riscaldamento collettivo degli atleti.

A seguire sono previsti la presentazione delle squadre e del relativo regolamento. Le gare inizieranno alle 19.30 con i 100 e i 1000 metri in pista, il lancio del vortex e il salto in lungo.

Il gran finale sarà rappresentato dalla mega staffetta 12x100, che coinvolgerà in pratica tutti i partecipanti alla manifestazione.

La serata volgerà a termine alle 21, con le premiazioni.

L’evento, alla sua prima edizione, è stato pensato nell’ottica di favorire la socializzazione e la diffusione di sani stili di vita tra la popolazione, coinvolgendo quanto più possibile chi normalmente non è avvezzo a praticare attività fisica in maniera costante. L’intento pare essere stato raggiunto, vista anche la composizione estremamente eterogenea delle squadre, che hanno approfittato dei mesi estivi per allenarsi, singolarmente e anche all’interno della pista, ricevendo utili consigli da parte degli istruttori qualificati dell’Endas. C’è poi da aggiungere la promozione del senso di appartenenza alla comunità e nello specifico ai quartieri cittadini.

© Riproduzione riservata