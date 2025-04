’I racconti della moda’ di Frisa

A San Mauro Pascoli, questa sera mercoledì 2 aprile, alle 20.45, terzo ed ultimo appuntamento in biblioteca comunale per la rassegna di incontri con gli autori ’Cortocircuiti oltre il confine’. Ospite sarà Maria Luisa Frisa, teorica della moda, curatrice e docente presso lo Iuav di Venezia. Frisa presenterà il suo ultimo libro "I racconti della Moda", edito da Einaudi, dove si serve di alcuni grandi racconti per spiegare come grandi scrittori e scrittrici siano ricorsi alla moda e allo stile per caratterizzare storie e personaggi. ’CortoCircuiti oltre il Confine’ è promosso dal Comune e dalla biblioteca di San Mauro Pascoli e organizzato in collaborazione con Rapsodia associazione culturale che con il suo coordinatore Emiliano Visconti gestirà l’incontro. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per info: 333 2638850, biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it.