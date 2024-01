I ragazzi della Cesena 2005 protagonisti in Croazia a Porec

Si è appena conclusa l’esperienza al torneo di Porec in Croazia per i ragazzi delle giovanili della Cesena Basket 2005, nati nel 2009, 2010 e 2011 divisi in 5 squadre.

Partiti il 26 e rientrati il 29 dicembre, i giovani atleti cesenati si sono confrontati con squadre provenienti da tutta Europa, cosa sempre buona e utile come scambio tecnico, ma soprattutto come esperienza di vita, che li ha portati a stare a stretto contatto con ragazzi provenienti da altri paesi con culture differenti, al di là di qualsiasi risultato.

Tutti i ragazzi si sono comportati molto bene dentro e fuori dal campo piazzandosi in buone posizioni di classifica con partite molto spesso combattute; i migliori sono stati i 2009 Gold che sono arrivati quinti. È stata comunque un’esperienza di crescita anche di gruppo, che la società cesenate incentiva il più possibile partecipando, quando è possibile, a tornei simili, perché sono l’occasione per fare sempre più gruppo anche tra annate differenti.

Ancora oggi i ragazzi della prima squadra e tanti altri ormai adulti e da tempo inseriti nei diversi contesti sociali, hanno ricordi bellissimi legati ai tornei di gruppo in giro per l’Europa, da Porec a Vienna, da Parigi a Sarajevo.