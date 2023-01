I ragazzi di San Patrignano incontrano gli studenti

Una campagna di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze mirata a sensibilizzare i giovani. Se ne parlerà oggi di fronte a cinquecento studenti dell’istituto superiore ‘Versari-Macrelli’. Alunni e professori si ritroveranno all’aula magna della scuola Comandini per ascoltare la testimonianza dei ragazzi della comunità di San Patrignano. Il progetto ‘WeCare 4.0’ è realizzato dalla comunità di San Patrignano e finanziato dal dipartimento per le politiche antidroga del consiglio dei ministri. Si tratta della più grande campagna di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze per contrastare la crescente diffusione di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti in età sempre più precoce. L’incontro ha come obiettivo quello di creare occasioni di riflessione e di scambio tra gli studenti più giovani e i ragazzi della comunità. A coordinare l’evento la professoressa Roberta Gioioso, in collaborazione con la responsabile del progetto della Comunità di San Patrignano Silvia Mengoli. Verranno coinvolte quindici classi dalle prime alle quinte dell’istituto professionale ‘Versari-Macrelli’. ‘WeCare 4.0’ vuole aprire un canale tra i ragazzi della comunità e gli studenti tra i 12 e 19 anni, e attraverso le testimonianze di coloro che hanno compiuto il percorso di recupero in comunità vuole portare a riflettere sui rischi legati al consumo di droghe e sulle cause e conseguenze della tossicodipendenza. "L’obiettivo – dice la professoressa Roberta Gioioso - è far maturare negli studenti un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza del proprio progetto di vita, nonché stimolare e rafforzare il loro senso di responsabilità ed impegno sociale, affinché possano a loro volta trasmettere il messaggio di prevenzione ai loro coetanei".