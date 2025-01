I redditi dei politici. Lattuca è il Paperone, sconfigge Casali anche sui guadagni

I nostri politici si sono impoveriti. Nelle dichiarazioni dei redditi del 2022 cinque tra assessori e consiglieri comunali di Cesena avevano superato la soglia dei centomila euro di reddito imponibile e il più ricco era risultato Claudio Capponcini, medico, consigliere del Movimento Cinque Stelle, che ora non è più in consiglio comunale nella nuova legislatura dopo le elezioni comunali di giugno.

Per quel che concerne le denunce dei redditi 2023, poste sul sito del Comune come dispone il decreto legislativo 33 del 2013 sull’amministrazione trasparente, nessuno supera la soglia e si riscontra un calo generale degli importi denunciati con un testa a testa per aggiudicarsi il primato tra due competitori che furono tali anche alle recenti camuno.

Il reddito imponibile più alto quello del sindaco di Cesena e Enzo Lattuca, seguito da quello di Marco Casali, ma va appunto segnalato che il reddito del sindaco nella denuncia dei redditi 2023 è in calo rispetto a quello del reddito imponibile di 111.087 euro del 2022.

Sindaco e assessori comunali.

Ecco l’elenco dei redditi imponibili nelle denunce 2023, questo il dato preso in considerazione. Enzo Lattuca (Partito Democratico) 90.613 euro; Lorenzo Plumari (Partito Democratico) divenuto assessore nel dicembre scorso da consigliere comunale nel 2023 ha denunciato un reddito imponibile 31.656 euro; Luca Ferrini (Partito repubblicano) 55.863 euro; Andrea Bertani (Movimento Cinque Stelle) 53.031; Maria Baredi detta Elena (Partito Democratico) 53.006 euro; Carmelina Chicca Labruzzo (Popolari per Cesena) 56.573 euro; Giorgia Macrelli (Alleanza Verdi Sinistra) 12.389 euro; Cristina Mazzoni (Partito Democratico) 58.136 euro; Camillo Acerbi (Partito Democratico) 61.457 euro; Christian Castorri 69.828 euro. Francesca Lucchi, (Partito Democratico) in carica sino al 10 dicembre scorso 55.863 euro.

Gruppo consiliare Pd

Carlo Verona 77.1664 euro, Silvia Zanotti 33.840 euro, Andrea Vergaglia 1.1074 euro; Francesca Tombetti 16.198 euro; Filippo Rossini 12.146 euro, Enrico Rossi 31.656 euro, Fabio Pezzi 27.223 euro, Federica Maggioli 25.401, Angela Giunchi 40.726 euro; Milena Maccherozzi 42.375, Federica Monti 39.670 euro. Francesco Rossi l’11 dicembre ha rilevato Lorenzo Plumari divenuto consigliere e dovrà anch’egli postare la propria denuncia dei redditi entro sessanta giorni dall’entrata nelle sue funzioni. Katiuscia Giorgini 16.681 euro; Marco Rocco di Luca non visibile sul sito, Gianni Ceredi 48.465 euro.

Gruppo Alleanza Verdi Sinistra

Damiano Censi 38.338 euro.

Gruppo Cesena 2024

Armando Strinati 1356 euro; Michele Manuzzi 3.700 euro, Piero Berti 34.871 euro.

Gruppo Movimento 5Stelle

Vittorio Valletta 30.714 euro.

Gruppo Cesena Siamo Noi

Marco Giangrandi 0, Denis Parise 28.021 euro.

Gruppo Fratelli d’Italia

Marco Casali 86.670 euro, Enrico Castagnoli 27.055, Marco Fantini 27.537, Andrea Imparato 56.000 euro, Gigliola Zuccali 5.837 euro, Giorgio Zanotti 12.832, Nicholas Pellegrini 16.372.

Gruppo Lega

Enrico Sirotti Gaudenzi 79.356 euro.

Gruppo Azione-Pri

Ivan Piraccini 58.052 euro

Gruppo Popolari per Cesena

Francesco Biguzzi 40.942 euro.

re.ce.