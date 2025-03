I residenti curano il verde alla Pieve di Montesorbo

Nell’ambito dei progetti relativi ai Patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale, tesi a promuovere il coinvolgimento attivo della comunità nella gestione e cura del territorio, emerge la recente iniziativa in favore della Pieve di Monte Sorbo grazie all’impegno dei residenti di Ca’ di Pisino. In particolare, alcune famiglie del luogo hanno scelto di prendersi cura del verde pubblico in un’area di grande valore storico e paesaggistico valorizzando e rinnovando il verde lungo la strada vicinale e nell’area della Pieve di Monte Sorbo. Il Comune ha fornito piccoli cipressi e, con l’intervento dei propri operai, ha rimosso le vecchie staccionate ormai deteriorate, applicando impregnante sulle strutture ancora in buono stato. I cittadini, da parte loro, hanno ri-piantumato cipressi e ginestre, contribuendo a preservare e ricreare il paesaggio autoctono e rurale che caratterizza la zona. Un gesto che testimonia un forte senso di appartenenza e un concreto desiderio di tutela dell’ambiente. Sottolineano in proposito la sindaca Monica Rossi e l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Giovannini: "L’unione fa la forza e questa iniziativa dimostra che la sinergia tra istituzioni e cittadini è la chiave per prendersi cura del nostro patrimonio naturale e culturale. È un segnale concreto dell’importanza della partecipazione attiva della comunità nel mantenimento e nel miglioramento della qualità del territorio. Sappiamo che nel nostro Comune ci sono molti cittadini che, in modo autonomo, si prendono cura di spazi pubblici; a loro va il nostro ringraziamento, e ricordiamo che potranno ottenere maggiore supporto grazie alla stipula dei Patti di collaborazione per la cogestione, valorizzazione e protezione dei beni comuni. Un ringraziamento speciale va alle famiglie Chiarini, residenti a Ca’ di Pisino, per il loro impegno e la dedizione nella cura dell’ambiente".

Edoardo Turci