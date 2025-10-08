"I ristoranti per celiaci aumentano il loro fatturato cresce del 33%"

"I locali affiliati all’associazione italiana celiaci aumentano del 33% il loro fatturato e il 70% dei clienti celiaci sono abitudinari e scelgono il locale di fiducia". Lo ha rimarcato Massimo Boschi, fondatore Aic all’incontro promosso da Fipe Confcommercio cesenate a ICook, la scuola di cucina di Iscom Formazione, presenti ristoratori cesenati, in cui si è parlato della cultura Gluten free nei locali cesenati. Il tema è stato introdotto da Angelo Malossi, presidente Fipe Confcommercio, che ha illustrato il protocollo d’intesa firmato da Fipe con Aic (associazione italiana Celiaci) per una maggior diffusione della cucina senza glutine.

Silvia Conti, nutrizionista Aic è entrata nei dettagli del progetto della guida alimentare per il ‘Fuori Casa’ che prevede formazione e monitoraggio continuo ai locali che offrono menù senza glutine, smontando anche pregiudizi come quello che occorra una seconda cucina. Per servire alimenti senza glutine bisognaricevere una notifica da parte dell’azienda sanitaria. Michela Alessandrini, del ristorante pizzeria ’I Girasoli’, ha testimoniato la sua esperienza da celiaca e titolare di ristorante.

"Lavorare con i clienti celiaci - ha detto – dà grandi gratificazioni. Spesso si diventa amici dei propri clienti perché è vero che tornano e ringraziano per la cura alimentare e umana che ricevono". "Una giornata di crescita per i ristoratori", ha concluso il presidente Fipe Angelo Malossi.