I risultati al liceo Almerici Sei centisti, due con lode

Arrivano i primi verdetti della maturità. Si sono concluse le prove al liceo scientifico paritario ‘Almerici’, con sede al seminario. Sonostati 37 gli studenti a sostenere solo la prova orale dove sono fioccati sei ‘cento’: Maria Orioli, Nicole Pieri, Matteo Romani, Alberto Ronconi e menzione di lode per Manuel Stella e Ambra Vincenzi. La scuola, sostenuta dalla diocesi di Cesena-Sarsina tramite l’omonima fondazione, dà quest’anno l’addio all’indirizzo Tradizionale: da settembre rimarrà solo quello Sportivo. Ecco i risultati.

Classe 5 A tradizionale. Niko Boschi 70, Simone Burzacchi 75, Maria Orioli 100, Gemma Piccini 68, Nicole Pieri 100, Caterina Roselli 88, Rachele Sforzini 92, Ambra Vincenzi 100 e lode. Classe 5 A sportivo. Francesca Battistini 83, Andrea Candoli 68, Francesco Conficconi 80, Lorenzo Marcheselli 77, Lorenzo Melchiorri 78, Federica Migani 80, Michele Mosconi 95, Matteo Romani 100, Alberto Ronconi 100, Manuel Stella 100 e lode, Sara Sticco 75, Ivan Tappi 68. Classe 5 B sportivo. Enrico Alessandrini 66, Nicolo’ Baldini 78, Matteo Berardi 95, Pietro Coppetta Calzavara 60, Federica Criscitiello 80, Lorenzo Dakoli 73, Giovanni De Nicolò 70, Simone Facchinetti 90, Gabriele Ferri 84, Edoardo Genevois 74, Beatrice Lucchi 77, Christian Manuzzi 87, Danilo Merli 70, Samuele Panzavolta 70, Riccardo Piscaglia 63, Michele Ricchi 64, Alessandro Rosetti 70.

Ambra Vincenzi di Cesenatico ha sbrigato la pratica già il 23 giugno. "Ho realizzato che potevo ambire al massimo dei voti con la lode solo un paio di settimane prima dell’esame, è stata una rivelazione per me — racconta lei —. Mi piace parlare, quindi il colloquio non è stato difficile anche se è durato oltre un’ora, la commissione esaminatrice ci ha lasciato esprimere liberamente. Mi è dispiaciuto però non aver potuto svolgere il tema italiano. L’orale è iniziato con un problema di matematica che sostituiva la seconda prova scritta". La scelta negli studi universitari per Ambra è già stata fatta. Mi sono iscritta a Lettere antiche a Bologna, scrivere e leggere sono passioni che coltivo da sempre e da grande vorrei fare l’insegnante". Ma nei suoi pomeriggi non ci sono solo libri e studio. "Vado a cavallo da quando era bambina, ho un cavallo di proprietà".

Centista con lode anche Manuel Stella di Cervia. "Fondamentale è stato non sottovalutare l’esame, avere sempre la riposta pronta e non farsi prendere di sorpresa", afferma. Anche lui, come tanti coetanei è stato un ‘angelo del fango’, mettendosi a disposizione di chi è stato duramente colpito dall’alluvione di maggio. "La mia famiglia non è stata coinvolta e così ho voluto dare il mio piccolo contributo: insieme ad alcuni amici ho aiuto i docenti residenti nelle zone più colpite . E’ stato naturale lasciare da parte i libri e dimostrare la nostra umanità e vicinanza a chi ha perso tutto: beni materiali e ricordi di una vita. Un’esperienza che ci formato prima di tutto come cittadini, come lo è stata la pandemia". Manuel proseguirà gli studi alla Facoltà di Giurisprudenza ma non abbandonerà il basket. "Ho giocato nel campionato di serie B nei Tigers Cervia. Il mio è stato un doppio impegno, studio e sport".

Francesca Siroli