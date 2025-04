I riti della Settimana Santa: ecco tutti gli appuntamenti

Con le celebrazioni della Domenica delle palme si è entrati nei riti della Settimana Santa. Stasera alle 20,30 in Duomo messa presieduta dall’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo e concelebrata da tutti i presbiteri. Durante la messa vengono benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali. Quest’anno vengono festeggiati don Edero Onofri, don Alfio Rossi e don Piero Teodorani per i 60 anni di Messa; don Renato Serra per i 50 anni; don Claudio Canevarolo e don Crispin Beja Ngeleka per i 25 anni. Domani alle 18 il vescovo Caiazzo presiede la messa vespertina nella cena del Signore. Alle 20,45 adorazione eucaristica fino alle 23. Venerdì santo giorno di astinenza e digiuno. Alle 15 via Crucis dei ragazzi, in Cattedrale. Alle 18 il vescovo presiedràe la liturgia della passione e morte del Signore. Alle 21 Via Crucis partendo dalla chiesa di San Domenico, con conclusione in Cattedrale. Dalle 23 veglia al Crocifisso proposta dall’Azione Cattolica. La Cattedrale resterà aperta per la preghiera fino all’una di notte. Sabato santo alle 9 “L’Ora della Madre”: celebrazione mariana ispirata alla liturgia bizantina. Alle 21,30 veglia pasquale presieduta dal vescovo e amministrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana a tre catecumeni. Domenica Pasqua di Risurrezione: messe alle 7, 10 e 11,30. Alle 18 messa pasquale presieduta dal vescovo don Pino. Durante la celebrazione la Schola “Santa Cecilia” eseguirà la Messa “Dives in Misericordia”, di Gianni Della Vittoria, per coro misto a due voci, organo e tromba. Dirige: Gianni Della Vittoria; all’organo: Terzo Campana, alla tromba: Tommaso Scarpellini. Lunedì dell’Angelo messe alle 7, 10, 11,30 e 18. In Cattedrale durante la Settimana Santa diversi sacerdoti prestano servizio per il sacramento della Riconciliazione, nelle ore del mattino e del pomeriggio.