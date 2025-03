I romani e le radici della Romagna

A Cesenatico prosegue la rassegna di incontri culturali che si tengono il lunedì sera. Domani alle 21, al Noi Lounge Music Club saranno protagonisti Marco Stambazzi e Alessandro Di Leva. Il tema sarà Romani in Romagna, per un evento in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Legio VI Ferrata. Si parlerà dunque dei romani, il popolo che ha cambiato e plasmato la storia in tutti il mondo allora conosciuto. Dalla conquista delle terre dell’Ager Gallicus al consolidamento di Roma con la Lex Flaminia, la nascita dell’Ager Publicus fino alle prime definizioni di Tito Livio sui territori della Roma Magna. E’ l’occasione dunque per conoscere meglio il popolo romano e mettere un altro tassello sulle radici della Romagna. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico. Anche nelle successive settimane sono in calendario incontri che si terranno sempre il lunedì sera a partecipazione gratuita e saranno l’occasione per affrontare degli argomenti solitamente poco trattati nelle rassegne che si svolgono nei locali pubblici.

g.m.