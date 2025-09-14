I rotariani al rifugio Casanova. Gemellaggio con Pavia Est

I volontari del Rotary Club Cesenatico Mare si preparano ad una nuova iniziativa. L’appuntamento è nel weekend dal 17 al 19 ottobre al Rifugio Casanova di Badia Prataglia, dove si terrà un intenso fine settimana organizzato dal Rotary di Pavia Est, per concretizzare un service sul progetto ’Salviamo un bosco!’. L’incontro sarà anche l’occasione per rendere ufficiale il gemellaggio fra i rotariani di Cesenatico e Pavia. Saranno giorni all’insegna dell’ambiente, in una zona bellissima, che una volta all’anno regala lo splendido spettacolo del ’foliage’.

I primi rotariani si ritroveranno al rifugio già tra il pomeriggio e la sera di venerdì 17 ottobre. Le attività inizieranno ad entrare nel vivo sabato 18. Per chi arriva al mattino c’è l’escursione alla Buca delle Fate con una guida e, durante l’escursione, si consumerà il pranzo al sacco offerto dal rifugio; al rientro riunione per parlare del progetto Bosco e gemellaggio, cena di gala, pernottamento e colazione domenica mattina. Chi arriva sabato pomeriggio parteciperà direttamente alla riunione sui due progetti, a seguire la cena di gala, il pernottamento, la colazione della domenica mattina, il pranzo al sacco fornito dal rifugio e l’escursione all’Eremo di Camaldoli con visita guidata.

Per entrambi i pacchetti il costo è di 105 euro, quindi molto contenuto, tenuto conto che oltre ai pernottamenti, ci sono i pasti e le escursioni guidate; chi vuole la camera singola paga 15 euro in più. Chi vuole aderire può contattare direttamente il prefetto Giancarlo Barocci del Rotary Club Cesenatico Mare.

g. m.