I rotoli del mar Morto ai ’Lunedì culturali’

Domani al Teatro del Centro San Giacomo, accanto alla storica chiesa affacciata sul porto canale di Cesenatico, si terrà un interessante appuntamento della rassegna dei Lunedì Culturali, organizzata dalla parrocchia di San Giacomo Apostolo. Il tema dell’edizione 2023 è "Essere cristiani oggi nel mondo e per il mondo". La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Marcello Fidanzio, professore ordinario di Ambiente Biblico alla Facoltà di Teologia dell’Università di Lugano, terrà due conferenze sul tema "I rotoli del Mar Morto". Sarà dunque affrontato un argomento affascinante per credenti e non, sviluppato da uno dei massimi conoscitori di questa materia. Il primo appuntamento è alle 18.30 su "Le sorprendenti scoperte dei rotoli del Mar Morto". Alle 20 è previsto un aperitivo con buffet ad un contributo simbolico di 5 euro per coprire parte delle spese. Alle 21.30 si terrà il secondo incontro dal titolo "Che cos’è la Bibbia dopo le scoperte dei rotoli del Mar Morto". La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti.

Questo lunedì culturale offre dunque l’opportunità di conoscere meglio e di dialogare con Marcello Fidanzio, uno stimato ed esperto professore universitario, il quale è anche direttore dell’Istituto di Cultura e Archeologia delle Terre Bibliche. Ha diretto scavi a Qumran alle grotte 3Q e 6Q e indagini alle grotte 1Q e 6Q; Dirige il progetto di ricerca "The Great Isaiah Scroll: A Biography", dedicato allo studio del grande rotolo di Isaia inteso come manufatto archeologico, con la collaborazione di Hagit Maoz, curatrice dello Shrine of the Book di Gerusalemme. Ha fondato e dirige la summer school di archeologia per lo studio della Bibbia "Gerusalemme" (www.archaeojerusalem.org). Con il libro The Caves of Qumran (Leiden 2016) ha vinto il premio "Best scholarly book in archaeology" della Biblical Archaeology Society nel 2019. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 80232, oppure recandosi direttamente nella parrocchia di San Giacomo Apostolo sul porto canale. I Lunedì Culturali sono una iniziativa patrocinata dal Comune di Cesenatico.

g.m.