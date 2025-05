I Samurai di Roberto Nottoli

Sabato al Museo della Marineria è stata inaugurata "Samurai. Visioni da un lontano orizzonte", la mostra dell’artista romagnolo Roberto Nottoli, dedicata allo scultore noto per la sua ricerca sull’assemblaggio di materiali di recupero e per le figurazioni che rimandano a guerrieri e armature di vari tempi e Paesi, dal Medioevo occidentale e orientale sino ad a un futuro distopico e cyber. In esposizione ci sono sette pezzi scultorei antropomorfi, più una serie di tavole preparatorie, espressione di una ricerca artistica sul mondo medievale giapponese e in particolare sulle armature che rivestivano i Samurai.