I seggi saranno aperti oggi e domani. Per votare serve la tessera elettorale

Chiusa la campagna elettorale la parola passa agli elettori. Oggi e domani Cesena sarà uno dei 3.751 Comuni italiani dove i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Si può votare nell’arco di una giornata e mezza: i seggi saranno infatti aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. L’appuntamento alle urne è per 79.693 cesenati (38.603 uomini e 41.090 donne). A questi si aggiungono 85 elettori comunitari per le liste elettorali aggiunte per il Parlamento Europeo, di cui 18 uomini e 67 donne9, e 166 elettori comunitari per le liste elettorali aggiunte per le Comunali, di cui 44 uomini e 122 donne. I votanti ultracentenari residenti in città sono 38 (33 femmine e 5 maschi). La decana dell’elettorato è la cesenate Maria Mingolla che il 23 giugno compirà 106 anni. Al momento di entrare nella cabina elettorale, gli elettori riceveranno due schede: una azzurra per le comunali, e una marrone per le europee.

Dove e come si vota: per votare serve presentarsi al proprio seggio muniti di documento di identità e della tessera elettorale. In caso di esaurimento degli spazi di voto nella tessera elettorale, deterioramento, smarrimento o furto della stessa, ci si può rivolgere allo Sportello Facile con un documento di riconoscimento. L’ufficio rimarra aperto nei due giorni della votazione negli stessi orari di apertura dei seggi. Le sezioni in cui si vota sono 98.

Gli elettori affetti da gravi infermità, portatori di disabilità fisiche che impediscono l’esercizio materiale e autonomo del voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall’Asl. Per gli elettori disabili non deambulanti è previsto un servizio di trasporto per consentire loro di raggiungere le sezioni elettorali. Le consultazioni amministrative si svolgeranno in contemporanea con quelle eruopee.

Al termine del voto inizieranno i conteggi relativi alle elezioni europee, mentre lo spoglio delle amministrative inizierà dalle 14 di lunedì. Per consentire di seguire in tempo reale l’andamento delle elezioni, sarà predisposto uno schermo nella sala del Consiglio comunale: dalle 22 di domani sera e fino alla conclusione delle operazioni saranno visualizzati i risultati elettorali di Cesena relativi alle Europee. Si riprenderà nel pomeriggio di lunedì alle 14 in occasione dello spoglio delle amministrative. Per questo il palazzo comunale resterà aperto alla cittadinanza domani sera e lunedì.