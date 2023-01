I segreti degli Etruschi nell’incontro con l’esperta Debora Nuti

Domani sera nel salone del Circolo Arci di Borella si terrà il primo di una serie di incontri dedicati alla storia delle grandi civiltà del passato ed a temi legati alla archeologia. L’appuntamento, aperto al pubblico, è alle 20.45, quando l’esperta Debora Nuti introdurrà ’La civiltà Etrusca’. Si racconteranno i passaggi più importanti di una civiltà vissuta in Italia prima dell’espansione dell’Impero Romano, da cui venne sconfitta. Gli Etruschi ebbero una propria arte, una propria religione e diedero un ruolo importante alla donna. Il tutto ebbe inizio fra il nono e l’ottavo secolo prima di Cristo, in un’area compresa tra il fiume Arno ed il Tevere, che prese il nome di Etruria e poi di Toscana, anche se in seguito gli Etruschi si espansero a nord fino al Veneto e a sud fino in Campania.

La civiltà etrusca raggiunse il suo massimo splendore nel quarto secolo avanti Cristo, per poi cadere sotto l’influenza romana. Di questa popolazione è molto interessante l’eredità artistica, in quanto l’arte etrusca unì le influenze greche a quelle locali, fu caratterizzata dall’uso della terracotta e di metalli come il ferro ed il bronzo, e si distinse anche per l’importanza dell’arte funeraria, come testimoniano le necropoli (le città dei morti), espressione di un culto dei defunti che oggi è stato portato alla luce dagli scavi archeologici, in cui emerge quanto per gli Etruschi l’aldilà veniva considerato come il proseguimento della vita terrena.

Di grande interesse è il ruolo della donna, perchè diversamente da quella greca e in parte anche da quella romana, quella etrusca non si occupava solo delle attività domestiche; poteva gestire attività economiche, leggere e scrivere e partecipare in alla vita della comunità.

g.m.