I segreti dei cristalli al Noi Lounge

Federico Bassetti è il protagonista dell’appuntamento della rassegna "I Lunedì d’autore" che si terràdomani al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Il tema è centrato sulla "Cristallo terapia" e l’esperto darà importanti consigli su "Lo stile di vita cristallino", per un evento organizzato in collaborazione con la libreria Katie King. L’incontro offre l’occasione per conoscere il mondo dei cristalli e dei minerali, attraverso le conoscenze di un uomo, la cui passione per questa materia può essere contagiosa e appassionare altre persone, desiderose di ritrovare una propria armonia interiore. La partecipazione all’incontro di lunedì sera è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico.

g.m.