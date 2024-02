I Sempar Zovan. Mancano pochi giorni all’inaugurazione

Questo sabato alle 11.15 al Parco dei Cento Comuni a San Mauro Pascoli verrà inaugurata la nuova sede del Centro Sociale I Sempar Zovan, alla presenza dell’Assessore alla Rigenerazione Urbana Barbara Lori.

Al taglio del nastro seguirà la benedizione del parroco Giampaolo Barnabini. Alle 12 il pranzo a buffet a cura dell’Associazione Torre e dalle 15.30 in poi, spettacoli di burattini e di magia per i più piccoli a cura di La Compagnia i Burattini di Flavio e Matteo Giorgetti. Alle 18.30 sarà servito un aperitivo accompagnato da DJ set a cura del Gruppo Scout di San Mauro Pascoli e per finire si esibirà l’orchestra Lara & Jerome per una serata danzante, a cura dell’Associazione I Sempar Zòvan.

e. p.