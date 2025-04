’I sempra zovan’ alle urne: ecco il nuovo consiglio direttivo

Si sono svolte nella nuova sede del Centro Sociale "I Sempra Zovan AnceScao aps" in piazza Berlinguer a San Mauro Pascoli le elezioni per il rinnovo dei nove componenti del Consiglio Direttivo del Centro che resterà in carica fino al 2028. Il seggio elettorale era composto da Renzo Pirini presidente, Mauro Rossi segretario e Mariella D’Aquino e Marco Zamagni scrutatori. Iscritti con diritto al voto 267, votanti 188 con una percentuale del 70.41%. I nove eletti: Roberto Montemaggi 82 voti, Simona Fracella 82, Primo Alessandri, presidente uscente, 81, Bruna Ballarini 69, Ilva Sarti 58, Giuseppe Ghirardi 53, Caterina "Catia" Magnani 52, Luigi Garofani Luigi 47, Dilva Nicoletti 41. I sei non eletti: Luciana Corazzi 39, Roberta Corazzi 33, Mario Gozzi 26, Giuliana Neccia 22, Gregorio Neri 18, Mario Marconi 12. Entro breve il nuovo consiglio direttivo si riunirà per eleggere il presidente, il vicepresidente e distribuire le deleghe per le varie attività del Centro Sociale.