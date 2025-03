I sensori delle precipitazioni. Rilevamento neve, postazioni a Santa Lucia e Casalbono

Per limitare le criticità e i rischi legati al maltempo, la tempestività di intervento è cruciale. Con questo spirito, nei giorni scorsi nelle nostre colline sono state installate due postazioni rilevamento neve realizzate dall’azienda ‘Record’ per conto del Comune di Cesena.

Il collocamento è avvenuto nelle zone di Santa Lucia (sopra Roversano) e Casalbono, (località nell’area di Borello): la scelta è stata dettata dal fatto che entrambi i siti sono considerati dai tecnici del comune di Cesena come aree di ‘monitoraggio principale’, per via del fatto che le precipitazioni nevose nel nostro territorio spesso prendono il via proprio da quelle località.

Il monitoraggio e il rilevamento neve avverranno in tempo reale, consentendo così al Comune di allertare velocemente i conducenti dei mezzi spazzaneve ed evitare sopralluoghi effettuati da parte del personale che altrimenti dovrebbe spostarsi (spesso durante le ore notturne) per verificare di persona la presenza o meno di neve.

I sistemi installati sono un prototipo integralmente progettato e costruito da ‘Record’: nello specifico, l’apparato è composto da una serie di centraline inserite all’interno di una scatola stagna in vetroresina. Il sensore di allerta neve consente di rilevare le precipitazioni fin dalle loro prime fasi, grazie alla presenza di strumentazioni ottiche che si attivano solamente o se la temperatura scende sotto i tre gradi.

Il sistema è dotato anche di una telecamera ad alta risoluzione a colori durante il giorno con passaggio ad illuminazione infrarossi e bianco/nero durante le ore notturne. Le immagini della telecamera sono consultabili da remoto attraverso una specifica app.