I sentieri della Val di Bagno Trek adesso sono a portata di App

Giovedì a Palazzo del Capitano ha avuto luogo la presentazione della nuova App Valle Savio OutDoor e dei nuovi materiali informativi per turisti. Dicono sulla iniziativa il sindaco Marco Baccini e l’assessore al Turismo Francesco Ricci con una nota indirizzata alle strutture ricettive di Bagno, ai ristoranti, alle Guide escursionistiche, agli Infopoint turistici, alle associazioni locali, ai cittadini: "L’iniziativa è particolarmente importante per la nostra Comunità e per un nuovo impulso al tessuto turistico. Essa segna la definizione di un lavoro che abbiamo portato avanti da oltre due anni, durante i quali è stata avviata l’opera di riqualificazione della rete escursionistica della Val di Bagno Trek e parallelamente lo sviluppo coerente di nuovi strumenti all’avanguardia, capaci di far vivere nel migliore dei modi questo importante prodotto ambientale agli avventori nel nostro territorio". Aggiungono poi Baccini e Ricci: "In tale contesto è stato ultimato da poco lo sviluppo dell’applicazione Valle Savio OutDoor, sulla quale sarà finalmente possibile indirizzare tutti gli appassionati di trekking, mtb e bici da strada, per essere guidati lungo itinerari sicuri, mappati e descritti, lungo tutta la Valle del Savio. Parliamo di 129 anelli escursionistici. A questo strumento va ad affiancarsi una nuova mappa da banco, dedicata agli escursionisti a piedi, con la quale dare una panoramica dei 16 anelli in fase di riqualificazione, all’interno del territorio del nostro comune". Sottolineano, a conclusione, Baccini e Ricci: "Si tratta di un ecosistema di informazioni puntuali, che potranno dare un grande sviluppo ad un target sempre più interessato al nostro territorio ed identificato nel progetto di sviluppo turistico "Vias Animae", come il più importante su cui investire subito dopo a quello termale.

gi.mo.