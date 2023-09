I sindacati scendono in piazza: "Chiediamo risorse per l’alluvione"

Si scende in piazza per sollecitare la ricostruzione in Romagna dopo l’alluvione. La Uil Emilia Romagna, insieme alla Camere Sindacali di Cesena, Forlì e Ravenna, scenderà in piazza con due presidi. Si parte con Ravenna, giovedì prossimo dalle 10.30, davanti alla Prefettura e si prosegue con il presidio che si terrà venerdì prossimo, 29 settembre, dalle 10.30, davanti alla Prefettura di Forlì-Cesena (in piazza del Duomo a Forlì). "Due manifestazioni per richiedere risposte concrete sui tanti, troppi e ingiustificati ritardi nei risarcimenti a famiglie e imprese dopo l’alluvione del maggio scorso - spiegano dalla Uil -. Sono passati oltre quattro mesi e le famiglie dei territori alluvionati hanno ricevuto solo 3.000 euro stanziati dalla Protezione Civile e, in alcuni casi, dalle donazioni ricevute dai singoli Comuni alluvionati. Dopo quattro mesi di inerzia e scontri politici che non hanno garantito risposte alle comunità alluvionate, al Commissario straordinario viene assegnato il compito di definire le risorse da chiedere al Governo per garantire i promessi risarcimenti al 100%. In tutta questa partita, la Uil Emilia Romagna, la Uil Ravenna, la Uil Forlì e la Uil Cesena esprimono una forte preoccupazione per questa modalità che risponde evidentemente ad un indirizzo politico e più precisamente quello di mettere a disposizione le risorse promesse solo in una fase successiva e non ancora definita".

Martedì prossimo, invece, la Cgil sarà a Roma per chiedere al governo le risorse necessarie alla ricostruzione post alluvione, per famiglie, aziende e per la messa in sicurezza del territorio. "Ogni giorno di ritardo - ha detto il segretario generale regionale di Cgil Massimo Bussandri - comporta un aggravamento della situazione nelle zone colpite in termini di mancata ripartenza delle attività produttive, impossibilità per i cittadini di rientrare nelle proprie case, strade e infrastrutture ancora dissestate dopo più di tre mesi dall’evento".