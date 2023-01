I sindacati vigilano per tutelare gli incentivi

I sindacati non sono intervenuti sulla spinosa vicenda dei quattro vigili urbani di Cesena che hanno avuto un pesante richiamo scritto da parte del comandante Andrea Piselli per aver fatto rimuovere dal carro attrezzi l’auto Jeep Compass acquisita con un contratto di leasing dall’Amministrazione comunale, in uso al sindaco Enzo Lattuca e agli assessori comunali. La vicenda risale al 16 novembre scorso, ma fino a pochi giorni fa era passata sotto silenzio: la vettura, in sosta nell’area del mercato ambulante dove stavano per arrivare le bancarelle, fu rimossa perché non era possibile rintracciare il proprietario, essendo intestata a una società di leasing e il contrassegno del Comune di Cesena esposto sul cruscotto – a detta dei vigili – non si vedeva perché il parabrezza era ricoperto di umidità.

"I quattro vigili hanno fatto il loro dovere e non ci risulta che ci sia alcun procedimento disciplinare a loro carico – ha detto il sindacalista Paolo Manzelli della Federazione lavoratori pubblici della Uil –; non possiamo certo fare ricorso contro una nota di rimprovero. Però vigileremo poiché questo episodio non influisca sulle valutazioni annuali ai fini dell’assegnazione dell’incentivo di produttività. Se fosse così, allora ci faremo sentire".