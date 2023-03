I sindaci fanno i conti con Elly

Sicuramente alcune scelte cambieranno in vista delle prossime candidature. Nel 2024 sono in programma le amministrative. Qualcosa potrebbe cambiare a Gambettola dove il sindaco Letizia Bisacchi (sostenitrice del governatore) potrebbe trovare la concorrenza del suo assessore Serena Zavalloni che in queste primarie è stata la coordinatrice del comitato della Schlein. La partita più importante si giocherà a Cesena. Enzo Lattuca, che ha fatto parte da subito del partito dei sindaci di Bonaccini, ha annunciato che a breve scioglierà le riserve sulla sua ricandidatura. Ma è difficile che voglia rinunciare al bis. Desiderio legittimo dopo aver messo tanta carne al fuoco durante il primo mandato. E soluzione pacifica fino a una settimana fa. Ma ora bisogna fare i conti con Elly.

Filippo Graziosi