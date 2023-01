I sindaci non chiudono le scuole dopo i sopralluoghi dei tecnici

Ieri mattina, dopo le forti scosse di terremoto, la Regione ha incontrato i sindaci dei territori più vicini all’epicentro per fare il punto della situazione. Sono scattati i primi controlli negli edifici comunali scolastici e in quelli delle scuole superiori. "Siamo in contatto con i sindaci di tutti i Comuni vicino all’epicentro - ha detto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca -, con l’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e con la protezione civile per coordinarci su eventuali misure da adottare e per informare in modo corretto la nostra comunità. Sono scattati i primi sopralluoghi dei tecnici comunali in alcuni edifici scolastici ed è stato chiesto ai dirigenti scolastici di inviarci segnalazioni rispetto a eventuali anomalie (crepe e calcinacci). Al momento non risultano danni, ma è già stato attivato il piano comunale relativo al rischio sismico organizzando il sistema locale di protezione civile".

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, il piano nazionale di ripresa e resilienza interviene su alcuni progetti di miglioramento sismico. Numerosi gli interventi programmati per Cesenatico, non solo per la normativa antisismica. Le voci di spesa che sono state finanziate sono il frutto di progetti e verifiche che vanno avanti da tempo con le richieste di fondi che erano già partite e che con il Pnrr possono trovare le risposte superate. Per la scuola elementare di Sala sono in arrivo 600mila euro che saranno impiegati nel miglioramento sismico per il nucleo storico; per la scuola media ’Arfelli’ il finanziamento sarà di 950mila euro e verrà utilizzato nell’efficientamento sismico della struttura, così come per la scuola elementare ’Saffi’ che potrà usufruire di due finanziamenti da 500mila euro e 800mila euro per un totale di 1,3 milioni di euro. Per il 2024 sono previsti 600mila euro per il consolidamento della Scuola Da Vinci, di via Caboto e 400mila euro per la scuola Ricci-Ortali di Villalta.