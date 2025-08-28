I ’Suoni’ delle band emergenti. Maratona musicale alla Rocca

Fa tappa anche quest’anno alla Rocca Malatestiana il festival musicale ‘Suoni’, promosso dalla scuola di musica ‘Chorus Institute of Musical Arts’ di San Giorgio nell’ambito del bando estivo ‘Che spettacolo l’estate a Cesena 2025’. L’evento, alla sua quinta edizione, rappresenta un importante momento di incontro per il territorio, coinvolgendo otto scuole di musica della Romagna riunite nella rete regionale ‘Assonanza’. L’appuntamento è il quinto su sette dell’edizione 2025, preceduto da quattro concerti proposti in piazza Almerici, i primi due dei quali in collaborazione con ‘Rockin’1000’.

Sabato, a partire dalle 18 fino alla mezzanotte, sul palcoscenico della Rocca si alterneranno quindici band che, tra cover e brani originali, daranno vita a una maratona musicale non-stop. Un’occasione unica per ascoltare talenti emergenti di tutte le età provenienti da otto diversi comuni romagnoli, per valorizzare la ricchezza e la varietà della formazione musicale locale. Le scuole di musica live che si alterneranno sul palco sono: Artistation (Faenza), Chorus Institute Of Musical Arts (Cesena), Cosascuola (Forlì), Il Bastimento (Rimini), InArte (Forlì e Bellaria), Musicantiere (Riccione), Varoli (Cotignola).

Oltre alla proposta artistica, il festival ‘Suoni’ si distingue per il suo profondo valore culturale, sociale e relazionale. La musica infatti rappresenta da sempre un linguaggio universale capace di superare barriere geografiche, generazionali e culturali. In questo contesto, diventa strumento di condivisione, di incontro e dialogo tra giovani provenienti da realtà differenti ma uniti dalla stessa passione. Il palco del festival si fa così luogo di connessione e di crescita collettiva, favorendo la nascita di nuove collaborazioni, amicizie e percorsi comuni. La manifestazione intende promuovere la musica non solo come forma d’arte, ma anche come mezzo potente di coesione sociale, in grado di creare legami duraturi e di stimolare il senso di appartenenza a una comunità aperta, viva e creativa.

È previsto il servizio navetta gratuito, attivo dalle 17 alle 24, sulla tratta Cimitero Urbano (Ponte Abbadesse) - Rocca. Durante l’evento sarà possibile fare aperitivo e/o cenare in loco presso il Punto Ristoro della Rocca. Per prenotazione tavoli: 366 8274626. In merito a tutte le altre informazioni, contattare la scuola di musica Chorus: 389 8945390. Il Festival, ad ingresso libero e gratuito, è sostenuto da: Comune di Cesena, Aidsm - Associazione Nazionale delle Scuole di Musica, Assonanza - Associazione Regionale delle Scuole di Musica.