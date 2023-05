I tassisti diventano ’sentinelle’ "Collaboriamo con le forze di polizia per fermare il degrado in stazione"

di Luca Ravaglia

Il tema della sicurezza nella zona della stazione ferroviaria continua a restare ai primi posti dell’agenda politica, ma anche economica e sociale della nostra città. Se ne discute da anni, in attesa che il quadro di degrado nel quale versa l’area possa venire radicalmente modificato. L’amministrazione comunale sfruttando importanti risorse legate al Pnrr ha messo sul tavolo un ambizioso progetto di riqualificazione, che però (ovviamente) promette di cambiare le cose nell’arco di anni. Un lasso di tempo che molti ribadiscono di non essere più disposti ad aspettare. Anche perché di anni se ne sono già accumulati tanti e chi vive e lavora in zona è ormai esasperato.

In questo quadro rientra per esempio anche la segnalazione fatta nelle scorse settimana dalla Cooperativa Tassisti Cesenati, all’indomani di un parapiglia notturno nel quale era finito coinvolto appunto anche un tassista in servizio. Fatto che aveva spinto il gruppo a valutare la sospensione del servizio notturno nell’area limitrofa ai binari. Sul tema è intervenuta anche Cna Cesena Val Savio, che ha chiesto e ottenuto un incontro coi rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine. Oltre a polizia, carabinieri e polizia Locale, hanno partecipato anche il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini e i dirigenti del consorzio tassisti. "L’analisi degli ultimi episodi che hanno coinvolto alcuni soci del consorzio – si legge nella nota diffusa di Cna -, ha permesso di chiarire che l’attenzione degli organi di vigilanza nell’attività di prevenzione e repressione è ai massimi livelli e che tale resterà nei prossimi mesi. Tutti i presenti hanno concordato sulla necessità che le forze di polizia e gli operatori presenti in zona mantengano stretti rapporti di collaborazione attraverso attività di segnalazione di situazioni critiche. L’attuale normativa rende difficoltosa l’attività repressiva del fenomeno, anche se particolarmente efficace rimane l’attività investigativa, come testimonia la pronta individuazione dei responsabili degli ultimi fatti criminosi". Il riferimento è al fatto che in effetti poche ore dopo la segnalazione dell’aggressione da parte dei tassisti, grazie all’utilizzo del sistema di videosorveglianza presente in zona stazione, la polizia locale era riuscita identificare uno dei presunti coinvolti.

Cna nel suo comunicato ha anche ringraziato l’amministrazione comunale per la tempestività con la quale è stato organizzato l’intervento: "Questo atteggiamento ci conforta e ci fa sentire meno soli. Il problema del presidio di alcuni punti della città rimane attuale, ma siamo sicuri che attraverso una maggiore interazione fra forze dell’ordine e operatori sia possibile migliorare la situazione". E’ l’auspicio di tutti, compresi i residenti e il personale che frequenta quotidianamente i plessi scolastici della zona. E’ un auspicio, ed è ragionevole. Ma è anche evidente che il tempo degli auspici deve essere sostituito da quello dei fatti.