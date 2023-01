I temi caldi del settore alberghiero in un incontro con gli imprenditori

I finanziamenti per le imprese del settore ricettivo, è stato il tema centrale dell’incontro che si è tenuto nella sede di Adac Federalberghi in collaborazione con la società Rigenera di Cesena, Confcommercio e la cooperativa di garanzia Fidi Fin.Promo.Ter. L’obiettivo è informare e dare assistenza ai tanti imprenditori del settore alberghiero che vogliono riqualificare le proprie aziende. Per l’iniziativa la sala era gremita, a dimostrazione che la materia del credito e degli incentivi è considerata una priorità. Nello specifico si è parlato delle novità della legge di Bilancio ed i crediti d’imposta, con particolare attenzione al tema dell’aumento dei costi dell’energia; delle opportunità dei bandi a fondo perduto a livello regionale e nazionale e delle agevolazioni erogate in partnership con la cooperativa di garanzia Fidi Fin.Promo.Ter.

Il presidente dell’Adac Leandro Pasini (nella foto) ha aperto l’incontro sottolineando la grande attenzione sulle opportunità dei finanziamenti agevolati. Francesco Giunchi di Rigenera Impresa si è invece soffermato su bandi, bonus, incentivi e agevolazioni, mentre Giovanni Tassinari di Fidi Fin.Promo.Ter ha posto l’accento sulla pianificazione finanziaria e le agevolazioni pubbliche. Quello di martedì è stato il primo di una serie di incontri dell’associazione degli albergatori, per formare i soci sui temi più sentiti, che si terranno nella sede in via Mazzini, prima dell’inizio della stagione estiva. Nei prossimi appuntamenti si parlerà di portale di statistica alberghiera, costi energetici, previsioni per il 2023, conoscenze dei vini, formazione sul contratto collettivo nazionale del lavoro e utilizzo del defibrillatore.

g.m.