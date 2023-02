"I tentacoli della mafia su hotel e ristoranti"

di Elide Giordani C’è una correlazione nefasta tra la crisi economica che si ripercuote sulle imprese e la presenza pervasiva del malaffare. Un incrocio che dà i suoi frutti velenosi proprio laddove, come nel nostro territorio, il tessuto produttivo è articolato e ricco, benché non del tutto attrezzato contro i rovesci economici e di congiuntura, e dunque fa gola. Si spiega anche così il bilancio di Linea Libera, il servizio (numero verde 800.58.27.27, [email protected] ) pensato per chi vuole segnalare condotte corruttive o essere accompagnato alla denuncia di reati di stampo mafioso. Dal 2018 al 2022, da tutta Italia, sono arrivate a Linea Libera - che è un’emanazione della rete Libera di associazioni contro le mafie - 862 segnalazioni. L’Emilia-Romagna ne ha messo in fila 77, seconda solo alla Lombardia (96) e al Piemonte (79) e ben distante dalla Toscana (42), dalle Marche (17), dalla Liguria (23), dalla Valle d’Aosta (5) e dall’Umbria (6) per restare al nord Italia. Un fenomeno sotto osservazione da diversi anni parte dei volontari di Libera, nella nostra provincia coordinati da Franco Ronconi. Ronconi, cosa denunciano i cittadini che fanno riferimento a Linea Libera? "Episodi opachi, condotte corruttive o di stampo mafioso, clientelismo e cattiva amministrazione, situazioni...