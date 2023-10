I ‘tesori’ di Antoniacci. Mostra all’Officina dell’arte

"La natura morta nell’arte cesenate e romagnola dal primo ’900 ai giorni nostri". Potrebbe essere intitolata così la mostra che sarà allestita da domani all’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi a Case Frini (via Madonnina 50). In reltà si tratta di una selezione delle opere collezionate col passare degli anni da Massimo Umberto Antoniacci che ha come prima passione i cavalli trottatori (è stato per tanti anni segretario della Società Cesenate Corse al Trotto e ora è presidente di Hippogroup Cesenate), seguite ‘a ruota’ dal ciclismo e dall’arte.

La mostra sarà presentata domattina alle 10.30 da Angelo Fusconi, Francesca Ritti, Orlando Piraccini e dallo stesso Antoniacci. La collezione che ha come soggetto la ‘natura morta’ è di livello eccezionale: comprende opere di alcuni dei maggiori esponenti della pittura cesenate come Mario Morigi, Alberto Sughi, Giovanni Cappelli, Osvaldo Piraccini, Gaudio Serra, Ugo Pasini, Luciano Boschi, ma anche noti artisti di area romagnola come Ermanno Toschi, Maceo Casadei, Giulio Ruffini, Francesco Verlicchi, Mario Bertozzi e Federico Moroni.

Quello di domani è un altro straordinario incontro con il collezionismo privato cesenate all’Officina dell’Arte, dopo quelli con Gianluca Cellini, Orazio Davi, Nadia Monti, Vittorio Mosconi e Saverio Barducci.

"L’iniziativa – dice Angelo Fusconi –, benchè realizzata in uno spazio privato, sarà in grado come quelle che l’hanno preceduta di incidere positivamente nelle dinamiche culturali e artistiche della nostra città, proprio grazie a collezionisti come Antoniacci disponibili a rendere fruibili a tutti i propri patrimoni".

E’ la seconda volta che Massimo Umberto Antoniacci presenta pubblicamente una parte dei suoi ‘tesori’, a sei anni dall’esposizione allestita a Gambettola. "Finalmente posso mostrare nella mia città – ha detto – ciò che ho scelto con passione in tanti anni, rendendolo di fatto di pubblico godimento, per contribuire alla conoscenza dell’arte che si è prodotta nel nostro territorio dal primo ‘900 ai giorni nostri".

La rassegna offre, in effetti, uno scorcio particolarmente interessante sulla vicenda figurativa cesenate e romagnola tra primo e secondo ‘900, con opere altamente rappresentative dello stile di ciascun pittore presente. Per lo studioso d’arte Orlando Piraccini "la spinta che ha mosso i pennelli di alcuni degli autori presenti nella Collezione Antoniacci si potrebbe definire scaturita da una sorta di ‘vanitas’ del nostro tempo; mentre per altri pittori dev’esser valsa l’impresa di rappresentare la realtà oltre l’apparenza delle cose; e per altri sembrerebbe esser stata ideale la dimensione tutta concettuale della pura visibilità; e per altri ancora è stata forse maestra la non ancora spenta vena naturalistica d’ottocentesca eredità".

Dopo la presentazione di sabato 21 ottobre, le opere resteranno esposte all’Officina dell’Arte fino a domenica 12 novembre. La mostra potrà essere visitata su appuntamento telefonando al 338 8501051.

Paolo Morelli