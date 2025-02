I tifosi del club Ki Birichin in festa con i bianconeri

Soddisfatissimi della serata in onore del Cesena, Tiziano Guerra presidente del club Ki Birichin di Savignano e Gabriele Evangelisti vicepresidente, con una festa alla Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. I tifosi hanno dimostrato tanta vicinanza in questo buon e bel momento per i bianconeri tornati in serie B e per l’ottima posizione in classifica. Sulle note di Romagna Mia, la serata è stata denominata "Ke Bello è...". Dice Tiziano Guerra: "Sono questi i momenti per incitarli. Servono cuore e grinta e soprattutto avere in testa il chiodo fisso di non mollare mai. Chi scende in campo deve avere sempre voglia di combattere, perchè servono grinta e attaccamento alla maglia".

Protagonisti della serata, con 116 partecipanti, quattro giocatori del Cesena, accompagnati dal dirigente Fiorenzo Treossi e dal team manager Matteo Visani. C’erano il difensore Andrea Ciofi. "Sicuramente – ha detto – sarebbe una bella soddisfazione raggiungere i playoff. Però in questo momento l’obiettivo principale resta la salvezza". Poi l’esterno Raffaele Celia: "Pensiamo ad una partita alla volta. Abbiamo bisogno ancora di qualche punto per la salvezza, nostro principale obiettivo". Matteo Piacentini difensore: "Non pensiamo ai playoff, ma a fare più punti possibile per la salvezza. Tutto quello che verrà in più lo prenderemo molto volentieri". E infine Flavio Russo, attaccante, ultimo arrivato: "Cerchiamo di dare il massimo in ogni partita per raggiungere la migliore posizione in classifica".

Soddisfatto della serata e dell’andamento del campionato anche Fiorenzo Treossi: "Il nostro è un bel gruppo e sono convinto che potremo fare bene. E lo dobbiamo anche a questi meravigliosi tifosi che fortunatamente non ci mollano mai". Poi è stato consegnato il premio ’Ke Birikin dell’anno’ a Matteo Signani, originario di Savignano sul Rubicone e residente a Longiano, sottocapo della Guardia Costiera di Rimini, il pugile che è stato campione d’Europa dei pesi medi con 43 incontri da professionista, ottenendo 33 vittorie, 7 sconfitte e 3 pareggi.

Ospite della serata il super tifoso Mirko Casadei, alfiere della musica romagnola nel mondo. In conclusione di serata Gabriele Evangelisti, presidente dal 2016 al 2019 dei club affiliati al coordinamento del Cesena Calcio e da pochi giorni tornato a fare parte come segretario del direttivo Coordinamento Clubs Cesena: "La mia speranza è che i giocatori in questa bellissima serata abbiano colto la positività dei tifosi per trasmetterla ai loro compagni di gioco che non sono presenti".

Ermanno Pasolini