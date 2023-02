I vantaggi delle letture ad alta voce con il pediatra Cerasoli

L’importanza di leggere ad alta voce ai bambini è il tema al centro dell’incontro con il pediatra Giancarlo Cerasoli che si terrà stasera alle 20.30, allo Spazio Incontro a Case Castagnoli. Il medico illustrerà i motivi per i quali la lettura ad alta voce rappresenta una delle attività più importanti per stimolare e promuovere le competenze del bambino, a partire dai primi mesi di vita, e dispenserà alcune indicazioni pratiche. L’ingresso è gratuito. Per informazioni telefonare al 3298943721 o inviare una mail a [email protected]