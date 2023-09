I ‘Vasconvolti’ alla Rocca di Cesena

Giunta alla 16esima edizione, la rassegna ‘Rocca in concerto’ presenta stasera l’ultimo spettacolo e avrà come protagonista il rock made in Italy dei Vasconvolti Vasco rossi tribute band. Il gruppo nasce nel 2007 da un’idea di 6 musicisti professionisti, per creare un gruppo musicale ed esibirsi in concerti live in tutta Italia, uniti dalla voglia, dalla stessa passione per la musica di Vasco e la qualità che li contraddistingue. Gli arrangiamenti musicali sono curati nei minimi particolari. Le serate prevedono una scaletta che ripercorre la carriera del Kom dagli esordi del 1978 a oggi.

Il concerto alla Rocca malatestiana di Cesena inizia alle 21 ed è preceduto dalle 19 da un dj set mentre dalle 20 è possibile cenare presso il Punto Ristoro della Rocca. Il costo dei biglietti è di 10 euro