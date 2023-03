I veleni al Consorzio di Bonifica Brolli e Bernabini assolti dopo due anni sulla graticola

Sono stati assolti con formula piena con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ l’ex presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna Roberto Brolli, 66 anni, di Santarcangelo di Romagna, personaggio molto in vista anche per i suoi trascorsi calcistici come presidente del Santarcangelo, e il direttore amministrativo affari generali ed economico finanziari dello stesso ente Roberto Bernabini, 60 anni, di Gambettola. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata ieri pomeriggio in tribunale a Forlì dal giudice Marco Mazzocco, dopo che sia il pubblico ministero onorario Alice Lusa e l’avvocato Marco Martines, difensore di entrambi gli imputati, avevano sollecitato l’assoluzione.

Il processo era iniziato nel luglio di due anni fa, dopo che entrambi gli imputati erano stati condannati con decreto penale per il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. La condanna si riferiva al contenuto della verbalizzazione della riunione del 16 maggio 2018 del comitato amministrativo del Consorzio di Bonifica della Romagna, l’organo che decide la maggior parte degli atti operativi dell’ente, nella quale fu nominato ‘dirigente unico di area’ con contratto a tempo indeterminato l’ingegner Andrea Cicchetti. Questo è quel che risulta dal verbale compilato nei giorni successivi alla riunione da Roberto Bernabini che aveva le funzioni di segretario verbalizzante, ma successivamente emerse il sospetto che la volontà espressa dai partecipanti alla riunione fosse quella di procedere a un affidamento temporaneo dell’incarico, teso alla valutazione delle capacità della persona nominata. Il sospetto venne confermato dalla registrazione effettuata da uno dei presenti, visto che quella ufficiale non venne effettuata, per cui arrivò il decreto penale di condanna.

Brolli e Bernabini decisero di affrontare il processo per dimostrare la loro innocenza e presentarono opposizione al decreto penale di condanna. Il processo iniziò il 9 luglio 2021 e, fra cambi di giudici e restrizioni legate alla pandemia, dopo un percorso molto controverso perché alcuni testimoni avevano confermato le accuse, mentre altri avevano testimoniato a favore della tesi sostenuta dalla difesa, è arrivato alla sentenza di ieri che riabilita i due imputati.

Paolo Morelli