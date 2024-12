I veterani della Livio Neri: "Basket come stile di vita"

"Abbiamo gruppi di atleti che sono amici, prima che giocatori. Atleti che stanno crescendo insieme all’interno di squadre che anno dopo anno diventano sempre più compatte".

Lo dice Andrea Neri, una delle figure di riferimento della ’Livio Neri’, società cestistica cesenate ormai ben radicata nel territorio . Lo dice col sorriso, tenendosi per la fine il pezzo forte: "Che poi, a voler parlare di anni che passano, bisogna per forza arrivare al nostro gruppo senior, che gioca - e vince sempre - nel campionato del Centro Sportivo. E’ un inossidabile amalgama di appassionatissimi amici anche ultra cinquantenni, che fin da ragazzi condividono la passione per la pallacanestro".

Non finga di chiamarsi fuori.

"In effetti io sono l’allenatore".

Un ruolo non semplice in mezzo a una ciurma di veterani.

"Punto uno, divertirsi. Punto due, da coach lo spirito è quello di mettermi al loro servizio. Il punto tre arriva in automatico".

Qual è?

"Siamo sempre i campioni in carica...".

Come si conciliano gli impegni?

"Con la voglia di esserci. Due allenamenti alla settimana, le partite, le cene... Il basket è una parte fondamentale delle nostre vite. Non passa inosservato".

A chi?

"Alle nuove generazioni. L’entusiasmo è contagioso e ogni anno c’è sempre qualcuno che si aggiunge. Nel campionato Csi abbiamo due squadre".

Chi gioca nell’altra?

"Molti sono ragazzi usciti dal settore giovanile. Non lasciamo indietro nessuno, perché nessuno vuole restare indietro. C’è grande spirito di condivisione, voglia di fare in modo che tutti si sentano a casa. Per esempio siamo al lavoro per la preparazione della festa degli auguri natalizi: il nostro ’team building’".

Il pezzo forte?

"La pesca dei regali. Ognuno porta un pacco e lo mette a disposizione, per poi prenderne un altro dal mucchio. Ma questo non rende l’idea".

Cosa servirebbe?

"Forse un esempio. Tipo uno dei più sobri spacchettati lo scorso anno".

Sentiamo.

"Un’ancora. Utilissima come portachiavi...".