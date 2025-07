I vincitori del festival di Sanliscio. Che successo all’arena Rubicone

Elena Cammarone di Faenza con la canzone "Popolare" e Davide Salvi fisarmonicista di Bologna con "Principe d’argento" che si è aggiudicato anche il premio della critica, sono i vincitori della terza edizione del festival internazionale di Sanliscio. All’Arena Rubicone di Gatteo Mare, davanti al pubblico delle grandi occasioni, in gara 13 artisti che hanno interpretato 7 canzoni e 6 brani strumentali inediti. Tutti i concorrenti sono stati accompagnati dall’Orchestra del Festival di Sanliscio. La serata finale è stata condotta da Felicity Lucchesi. Ospite Veronica Cuneo, vincitrice dell’edizione 2024, che si è esibita con il brano "La Vigna". I 13 artisti sono stati giudicati da una giuria composta dal maestro Fio Zanotti, presidente di giuria, direttore d’orchestra, Emanuela Cortesi corista e artista di fama internazionale, Massimo Pari manager musicale, Mario D’Alessandro, autore e compositore e Giovanni Amighetti, musicista e produttore per Real World Records. La serata finale è stata trasmessa in diretta nazionale su canale 170 di Prima Free. Ha detto il direttore artistico Moreno Il Biondo: "Questa terza edizione ha avuto uno straordinario successo di pubblico e ha suscitato entusiasmo e attenzione degli addetti ai lavori. Vorrei ringraziare Claudio Cecchetto, lo staff tecnico, l’orchestra del festival e tutti gli ospiti che in queste serate ci hanno accompagnato e hanno condiviso con noi questa esperienza di Sanliscio e l’Amministrazione di Gatteo per essere sempre al nostro fianco nell’organizzare eventi di questa caratura". Ha concluso Roberto Pari sindaco di Gatteo: "Gatteo si riconferma sempre di più capitale del liscio".

Ermanno Pasolini