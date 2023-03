I vini romagnoli sbarcano a Verona

Ci sarà anche una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna al Vinitaly, l’appuntamento fieristico che si terrà dal 2 al 5 aprile a Verona. Una rappresentanza necessaria, stando ainumeri e ai volumi della filiera vitivinicola romagnola associata a Legacoop: vigneti per 6700 ettari, un giro d’affari di circa 190 milioni di euro, e oltre 400 occupati nelle sole strutture cooperative. A guidare la delegazione, che parteciperà al convegno ’Il futuro del vino europeo, tra sostenibilità e transizione ecologica’ , la capogruppo Terre Cevico che vanta una produzione di 118 milioni di bottiglie all’anno e 1.100 referenze commerciali. "La crescita importante delle nostre cooperative vitivinicole negli ultimi anni - afferma il presidente Paolo Lucchi - in particolare attraverso il mercato estero, dimostra la capacità di creare valore per tutta la filiera, nel territorio e nel Paese, attraverso liquidazioni competitive per le uve degli agricoltori".