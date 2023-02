I volontari della Caritas fanno il bene di nascosto

La Caritas diocesana, della quale sabato 18 e domenica 19 febbraio si celebrerà il 50° della nascita con un convegno al palazzo del Ridotto e la messa in Cattedrale officiata dal vescovo Douglas Regattieri, fu istituita il 4 febbraio 1973 dal vescovo Augusto Gianfranceschi. La Caritas nazionale era sorta nel 1971 per volontà di Paolo VI, nel fecondo spirito di rinnovamento prodotto dal Concilio Vaticano II, come organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana per la promozione della carità. L’organismo centrale opera in collegamento con 220 Caritas diocesane, impegnate sul territorio nell’animazione della comunità ecclesiale e civile e nella promozione di centri di ascolto e osservatori delle povertà. La Caritas si rivolge ai poveri e agli esclusi, affinché nessuno sia lasciato indietro.

Dopo Gianfranceschi, è stata presieduta dai vescovi Luigi Amaducci, Lino Garavaglia, Antonio Lanfranchi e Douglas Regattieri il quale 2014 ha istituito le diaconie della carità nelle sei zone pastorali, rendendo l’alacre opera ancora più capillare. L’attuale direttore è Ivan Bartoletti Stella, che è stato preceduto da don Carlo Meleti, Giangiacomo Magalotti, don Renato Serra, monsignor Aldo Casadei e monsignor Tarcisio Bertozzi. Ma la forza vera della Caritas sono le migliaia di volontari ’sotterranei’, ha ragione a rimarcarlo il signor Mambelli, che si sono posti e continuano a porsi al servizio degli ultimi. Un esercito del bene aperto a tutti, se ci si vuole arruolare.