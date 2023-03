I volontari della Crocina di nuovo al lavoro

Dopo la sosta invernale, i volontari della Compagnia delle Crocina sono tornati al lavoro in occasione della cerimonia del riconoscimento ufficiale de ’I Borghi più belli d’Italia’. Con tuta, guanti, pennelli, vernice e attrezzi da giardinaggio, hanno dedicato il loro tempo libero per migliorare gli arredi urbani del loro paese (foto). Dice Alfredo Bertozzi: "Abbiamo effettuato una pulizia e riverniciatura delle fioriere di piazza Ricasoli e piazza Santa Maria e la sistemazione della scalinata di fianco al palazzo del ’Righi’. Provvederemo ai lavori per la riapertura del parco del ’Chiardovo’ e del ’Ròseo’.

g.m.