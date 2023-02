I volontari della Protezione civile si esercitano sul Rubicone

Questa mattina nei pressi della golena del fiume Rubicone, si terrà un’esercitazione della Protezione Civile comunale. Una ventina di operatori si alterneranno in attività varie, tra cui operazioni dei volontari con specializzazione idro, squadra Aib, antincendio boschivo, per interventi di recupero alberi abbattuti e taglio con moto seghe. Le esercitazioni inizieranno alle 11 su simulazione di un allagamento di un piccolo centro abitato. La simulazione prevede anche uno scenario in notturna, con impiego di squadre illuminotecniche, gruppi elettrogeni e torri faro oltre che pompe idrovore. Saranno svolte anche attività connesse come lo sgombero di alberi caduti e sgombero di strade. Saranno presenti il coordinatore del gruppo Claudio Tosi Brandi, operatori della Pubblica Assistenza del Comprensorio del Rubicone con un’ambulanza, e il sindaco Filippo Giovannini. Spiega il coordinatore Claudio Tosi Brandi: "Questa esercitazione rappresenta per noi una delle attività che ordinariamente svolgiamo. La Protezione Civile comunale di Savignano sul Rubicone può contare su 32 volontari di cui ben 20 sono allertati e dedicheranno l’intera giornata a questo momento formativo, fondamentale per l’efficacia degli interventi che vengono richiesti alla Protezione civile". Ha aggiunto il sindaco Filippo Giovannini: "Invito i savignanesi ad affacciarsi sulla golena per assistere alle esercitazioni della Protezione Civile. Sarà emozionante e anche spettacolare vedere in azione i volontari e lo spiegamento dei mezzi del nostro gruppo comunale che ringrazio per la dedizione, l’impegno, il tempo e anche la motivazione e le competenze personali che mettono in campo per la sicurezza della nostra comunità".

e.p.