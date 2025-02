I vostri messaggi d’amore, una cena in palio

Tra tutti gli innamorati che invieranno i loro messaggi al Resto del Carlino, una coppia si aggiudicherà una cena offerta dal ristorante ‘Jazzamore’. E’ la sorpresa della nostra iniziativa per la festa degli innamorati. I messaggi inviati entro le ore 12 del 13 febbraio all’indirizzo cronaca.cesena@ilrestodelcarlino.it saranno pubblicati sull’edizione del 14 febbraio (venerdì). Occorre indicare chiaramente il nome dell’autore e un recapito telefonico. Il più simpatico e originale, a giudizio della redazione, sarà premiato con una cena romantica.

Il ristorante Jazzamore, recentemente inaugurato a Ponte Pietra, ha portato in città una nuova offerta in grado di unire enogastronomia di qualità ad arte e musica dal vivo. Al timone c’è Luca Di Luzio, volto noto a Cesena per essere (in quanto presidente dell’associazione Jazzlife) anche il gestore della Rocca Malatestiana: "In occasione della serata dedicata agli innamorati creeremo un’atmosfera indimenticabile – anticipa Di Luzio - fatta di atmosfera e tanta attenzione a ogni dettaglio. La cena sarà accompagnata da un’esibizione dal vivo nella quale mi cimenterò anche io e che sarà ovviamente sulle note del jazz, in versione particolarmente romantica".

Il menù prevede come entrée un piccolo benvenuto della cucina accompagnato da un calice, dopo di che si passa al roast beef con maionese alla senape e miele, il tutto accompagnato da verdurine croccanti agrodolci. Come primo ci sarà un risotto alla rapa rossa, crema al parmigiano e tartufo, dopo di che si proseguirà con un petto d’anatra glassato all’arancia, sedano rapa e frutti rossi. In chiusura, panna cotta al cocco e frutti tropicali, con infine il caffè accompagnato da piccola pasticceria. Il prezzo del menù è di 45 euro a persona, con coperto, acqua e caffè. Ci sono ancora posti disponibili per la prenotazione.