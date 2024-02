I vostri messaggi domani gratis sul Carlino

Scade oggi alle 10 il termine per inviare i messaggi di San Valentino che saranno pubblicati gratuitamente sull’edizione speciale del nostro giornale dedicata alla festa degli innamorati. inviate un’unica mail che abbia come oggetto le parole ‘Messaggio di San Valentino’ all’indirizzo mail cronaca.cesena@ilcarlino.net. Non sarà pubblicato tutto ciò che arriverà oltre la scadenza fissata. Il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi) e può essere romantico, tenero, ironico, sia in forma di prosa che di poesia. Nella mail deve essere indicato il nome (ma, se si preferisce, va bene anche il soprannome) di entrambi: sia del mittente che del destinatario. I due messaggi più originali e simpatici verranno premiati con una cena romantica per due nei ristoranti ‘Semplice’ e ‘Michiletta’ di Cesena. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul giornale di domani.