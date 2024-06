Iamaki Sushi garden conquista ’due bacchette’ del Gambero Rosso

Cesena, regno della piadina spessa, di cappelletti in brodo, tagliatelle e uramaki. Non è una boutade, ma l’esito della più recente classifica stilata dal magazine Gambero Rosso, vera e propria ‘bibbia’ per gli appassionati della ristorazione di qualità. Secondo la guida Sushi 2025, infatti, il cesenate Iamaki Sushi garden, in piazza del Popolo, merita ben ‘due bacchette’ su tre: quasi il massimo riconoscimento previsto dai giudici, che hanno assegnato le ‘tre bacchette’ solo a 32 insegne in tutta Italia (su un totale di 233 indirizzi menzionati). L’Emilia-Romagna, fra l’altro, porta a casa un bottino ricco: sono 10 le insegne premiate, tra cui 3 con ‘tre bacchette’, oltre a uno dei migliori take-away in Italia. "Posizione privilegiata per questo raffinato locale d’atmosfera – si legge nella motivazione vergata dalla giuria - con scenografici giardini verticali a regalare tocchi di colore. La piacevolezza della cornice va di pari passo con una cucina ‘fusion’ ben concepita, che fa appello a ingredienti di alto livello e mixa la tradizione giapponese con ispirazioni sudamericane. Bene le combinazioni di sashimi (pesce crudo fresco, accompagnato da salsa di soia, ndr). Il sushi convince per presentazioni ed esecuzioni, dai nigiri ai creativi uramaki, pure con ingredienti di pregio come il Gold truffle roll (butterfish – un pesce tipico del Pacifico - alla piastra, zucchina grigliata, unagi cotto in salsa kabayaki, tartufo, scaglie d’oro). Nella carta anche varie opzioni vegane, gyoza (ravioli cinesi, ndr) di maiale, carpacci, tartare, ceviche, piatti caldi di carne o pesce e una sezione denominata ‘Experiencia de luxo’. All’altezza la proposta delle bevande, servizio preparato e cortese". Inaugurato nella primavera del 2021, Iamaki Sushi Garden ha anche una sede a Civitanova Marche. La guida del Gambero dedicata al sushi – e, più in generale, alle eccellenze della cucina nipponica – era stata sospesa nel periodo post-pandemia ed è ritornata sull’onda della popolarità crescente di questo trend gastronomico. Lungi dall’essere ritenuto ormai ‘demodé’ (se non altro perché viene venduto anche nella grande distribuzione), il cibo giapponese muoverà ancora un giro d’affari notevole: uno studio del 2022 di Businesscoot stima una crescita globale di 2,49 miliardi di dollari entro il 2025.

Maddalena De Franchis