Ian Giovanni Soscara presenta il libro ’Se lo sapesse Jung’

Alla biblioteca Malatestiana, oggi alle 17 la prima presentazione pubblica di ’Se lo sapesse Jung’, secondo libro del sanremese, ma ormai cesenate d’adozione, Ian Giovanni Soscara. All’evento, in collaborazione con le librerie Giunti e Mondadori, parteciperanno anche gli psicoterapeuti Denis Ceccarelli, Enrica Severi e Lucia Venturi. Soscara è psicologo clinico, psicoterapeuta, sessuologo e co-fondatore del Polo Clinico Psi.Fa Cesena. "Nel romanzo sono andato alla ricerca dell’anima – spiega – il protagonista sembra andare oltre la ligia deontologia, si cala nella sua parte più scura di uomo e terapeuta per ‘cercarsi’ in nome dei sentimenti".