Icarus aguzza la vista. Altre dieci telecamere sull’accesso alla Ztl

Nuovi occhi elettronici inquadreranno presto Cesena. E in particolare le targhe degli automobilisti alle prese con l’ingresso nell’area del centro storico. In seguito all’approvazione del nuovo disciplinare che revisiona il funzionamento della zona a traffico limitato (Ztl) e della sosta nell’ambito del cuore urbano, l’amministrazione comunale ha infatti provveduto a far installare 13 nuove telecamere: tre per migliorare la strumentazione tecnologica dei varchi già presidiati e ulteriori 10, acquistate anche grazie a un finanziamento regionale di 175 mila euro, collocate in nuove posizioni.

Se le prime tre sono già entrate in funzione nei varchi precedentemente presidiati di piazza del Popolo, via Cesare Battisti e Barriera, in questi giorni sono in corso le ultime attività per l’accensione delle restanti che avverrà in due fasi distinte.

Le principali novità riguarderanno in particolare due punti di accesso: l’area di via Mura Porta Fiume a ridosso di viale Mazzoni e quella di Porta Santi, che conduce in corso Ubaldo Comandini e da lì al Teatro Bonci. Nello specifico, in via Mura Porta Fiume, sarà introdotta una modifica alla viabilità che prevede l’inversione definitiva del senso di marcia da Porta San Martino verso via San Martino. Questa modifica è legata proprio al nuovo sistema di telecamere che, in zona San Domenico, entreranno in funzione entro il mese di aprile. Durante i giorni di mercato sarà comunque consentito il transito verso la scuola per agevolare accesso e uscita degli alunni.

C’è poi il caso di Porta Santi: di fatto l’installazione della nuova telecamera anticiperà di qualche centinaia di metri l’attuale occhio elettronico che al momento è collocato in corso Garibaldi, dopo il teatro Bonci. L’accesso verrà dunque regolamentato in un’area più vasta e nella quale in passato erano già state avanzate perplessità, legate per esempio alla presenza di un poliambulatorio medico e di una farmacia. In quella zona si trovano anche i locali della ‘movida’ cittadina.

Le aree di sosta presenti in quel tratto sono quella del parcheggio del Serraglio e dell’asse di viale Carducci. Con in più i nuovi spazi presto disponibili nell’area del Sacro Cuore, all’incrocio tra via Verdi e via Padre Vicinio da Sarsina. Per venire incontro alle richieste avanzate da chi opera nella zona inoltre è stata individuata una fascia oraria ad hoc, che nei giorni feriali entra in vigore dalle 22 alle 8.30, per essere poi estesa dalle 0 alle 24 nei festivi.

Anche in via Isei gli orari degli occhi elettronici saranno presto uniformati a quelli del varco di Porta Santi.

"Le modalità di accesso per tutti gli aventi diritto muniti dei relativi permessi non subiranno modifiche – si legge nella nota diffusa da Palazzo Albornoz - mentre si darà una stretta importante a tutti i transiti abusivi, avvalendosi anche della nuova opportunità di monitoraggio delle targhe in uscita. Si ricorda inoltre che dal primo marzo è entrato in vigore il nuovo disciplinare con l’aggiornamento delle sigle dei permessi autorizzativi. Quelli già rilasciati continueranno a essere validi e saranno adeguati al momento del rinnovo (non oltre febbraio 2026), mentre i veicoli in lista bianca dovranno invece adeguarsi entro agosto 2025".