Icone e fondi oro di Valentino Rivalta in mostra a San Zenone

"Icone e fondi oro. Il sacro linguaggio" è il tema della mostra che s’inaugura oggi alle 15.30 nella chiesa di San Zenone di contrada Uberti 6 a Cesena. la rassegna che proseguirà fino al 2 aprile (orari dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19; sabato e domenica 10-12 e 15.30-19) propone le interpretazioni pittoriche del maestro Valentino Rivalta che espone a Cesena per la prima volta.

Le icone sono le preziose tavole dipinte tipiche della tradizione sacra russa, mentre i ‘fondi oro’ si sono sviluppati soprattutto in Europa occidentale e Italia in particolare dal decimo secolo al tardo Quattrocento. Le opere sono realizzate interamente con i metodi e i materiali che venivano impiegati fin dalla più remota antichità per le rappresentazioni sacre.